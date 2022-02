Jest już pierwszy kraj Unii Europejskiej bez żadnych covidowych ograniczeń

Duńczycy znaleźli się we wtorek w nowej rzeczywistości. Zniesiono wszystkie krajowe ograniczenia związane z Covid-19, w tym noszenie masek, co czyni Danię pierwszym krajem Unii Europejskiej, który to zrobił.

Kluby nocne ponownie zostały otwarte, wznowiono sprzedaż alkoholu do późnych godzin nocnych, a aplikacja do śledzenia kontaktów nie jest już potrzebna, aby wejść do lokali.

Choć przypadki zakażeń są nadal na wysokim poziomie, władze twierdzą, że wirus nie kwalifikuje się już jako „krytyczne zagrożenie”. Zdaniem ekspertów, wynika to z wysokiego wskaźnika szczepień w tym kraju.

- Mamy wysoki odsetek dorosłych zaszczepionych trzema dawkami – powiedziała AFP epidemiolog Lone Simonsen z University of Roskilde. Ponieważ Omikron nie jest ciężką chorobą dla zaszczepionych, uważamy, że rozsądne było zniesienie ograniczeń – dodała.

Maseczki ochronne nie są już wymagane w sklepach, restauracjach i środkach komunikacji miejskiej. Skończyły się ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach w pomieszczeniach i dystans społeczny.