Jest decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. TVN7

Decyzję w tej sprawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła na piątkowym posiedzeniu i na tydzień przed wygaśnięciem dotychczasowej koncesji.

Wniosek o jej przedłużenie TVN Grupa Discovery złożyła ponad rok temu.

Do tej pory członkowie Rady nie mogli się porozumieć. Było to już piąte głosowanie w tej sprawie. Do przyznania koncesji na nadawanie konieczne były cztery "za". Podczas czwartkowego głosowania zabrakło jednego głosu. Przeciwko przedłużeniu koncesji stacji TVN7 głosowali Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski.