Jessica Mercedes na Instagramie. Sprawdź, jakie nowe zdjęcia dodała znana blogerka modowa

Jessica Mercedes jest polską blogerką modową, która założyła również swoją własną markę odzieżową. Na Instagramie zamieszcza zdjęcia swoich stylizacji, wystroju wnętrz oraz inspiracji. Często umieszcza także zdjęcia z przyjaciółmi i rodziną. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Take me to the moon and the back. "

Nowe klimatyczne zdjęcia od Jessicy Mercedes. Zobacz je na jej Instagramie

Take me to the moon and the back

Pozdrowienia z lodowej krainy - Norwegia jest przepiękna ! A skoro wszędzie mowa o black friday, nieśmiało przypominam, że przez cały weekend w @veclaim mamy na wybrane produkty do -40%, zaczynamy właśnie teraz ! #reklamawlasnejmarki #czyjaktooznaczac

Levi 🧊🗻

Hiiii Norway 🇳🇴

My favorite airport look ever 🪄 #airportfashion #fashiondiary #instafashionista #birkinbag #hermès

🧘🏼🤞🏼

In between the clouds

Zoom in

Drukarka link WIDE @instax.poland idealna do pamiątek rodzinnych, ale i do pracy w świecie mody! Możemy w minutę drukować nasze zdjęcia z telefonu z prawdziwym efektem retro Instax! Który mój ostatni look jest Waszym ulubionym?

#instaxlinkwide #instaxwide#instax #instaxpolska #instaxpoland #fujifilm #instantphotography #instantphoto #instaxphoto #fujifilminstax #reklama

Omakase 👼🏼

