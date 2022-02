Jeśli Ukraińcy będą uciekać przed wojną, to także do Polski [ANALIZA]

Oczy wszystkich skierowane są na Ukrainę. W Donbasie wciąż wybuchają bomby, pytanie, czy Władimir Putin zdecyduje się otwarcie zaatakować sąsiada. Tak Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, jak Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, są przekonani, że decyzja o ataku już właściwie zapadła.

Nic więc dziwnego, że Polska przygotowuje się na przyjęcie uciekających przed wojną Ukraińców. Ilu ich może przybyć do Polski? Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, twierdzi, że nawet milion.

- Warszawa i inne samorządy przygotowują się na ewentualny napływ uchodźców z Ukrainy - powiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trzaskowski, wraz z prezydentem Pragi Zdenkiem Hřibem, pojechał do Kijowa, gdzie spotkał się z merem tego miasta Witalijem Kliczką. Obaj politycy wyrazili wsparcie i chęć pomocy Ukraińcom.

Trzaskowski potwierdził, że w zeszłym tygodniu Warszawa otrzymała od rządu sygnał, by przygotować się na potencjalny napływ uchodźców zza wschodniej granicy. Miasto monitoruje sytuację w szkołach, tak, by wiedzieć, czy te byłyby gotowe na przyjęcie ukraińskich dzieci, oraz w szpitalach. Władze Warszawy koordynują też swoje działania w ramach Unii Metropolii Polskich, do której należą m.in. Białystok i Rzeszów.