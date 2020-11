Jeśli ci się to śniło - lepiej uważaj! Znasz znaczenie snów? Czy intuicji warto ufać? SENNIK JK

Jakie jest znaczenie snów? Czy uporczywie powracając koszmar może coś dla nas oznaczać? To, co dzieje się w naszej głowie jest wciąż niezbadane. Naukowcy są przekonani, iż sen jest momentem segregowania pamięci ludzkiej, także tej podświadomej. Na tej zasadzie obrazy senne stają się odzwierciedleniem przeżytych sytuacji i emocji. Jak je odczytywać? Nie ma na to jednoznacznej recepty, jednak można posiłkować się gotowymi interpretacjami. Oto one!