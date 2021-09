Jesienne płaszcze damskie na każdą okazję. Sprawdź nasze propozycje modnych płaszczy przejściowych na jesień 2021

Parka damska na jesień 2021 to świetne rozwiązanie, które pojawia się prawie w każdym sezonie. I nic w tym dziwnego, ponieważ to okrycie wierzchnie doskonale sprawdza się na zmienną pogodę i dobrze chroni przed deszczem i wiatrem. Damska parka jesienna może występować także z dodatkowym ociepleniem oraz kapturem. Będzie idealnym dopełnieniem stylizacji sportowej, jak i codziennej.

Płaszcz damski pikowany na jesień 2021 będzie praktycznym okryciem wierzchnim, ponieważ ochroni przed silnym wiatrem, deszczem oraz będzie ogrzewać podczas chłodniejszych dni. Pikowane płaszcze występują w wielu kolorach oraz długościach, aby każda kobieta mogła wybrać coś specjalnego dla siebie. Jest to także uniwersalny model płaszcza na jesień, ponieważ będzie pasować zarówno do sportowych stylizacji, jak również stworzy modną całość z sukienką lub spódnicą.

Krótki płaszcz damski na jesień 2021

Jesienny krótki płaszcz damski to oryginalne okrycie wierzchnie, które świetnie sprawdzi się w parze ze spodniami. Może on być zapinany na zamek błyskawiczny lub na guziki. Płaszcze damskie krótkie na jesień 2021 występują w wielu modnych kolorach. Każda kobieta znajdzie dla siebie idealny kolor oraz krój.

139,95 zł



Krótki płaszcz Babice marki VG ma atrakcyjny welurowy wygląd i nadaje strojom szykowny, swobodny charakter.

139,95 zł



149,90 zł



Damski szal w jesiennych kolorach z geometrycznym wzorem w kolorach: brązowym, pomarańczowym, różowym, beżowym, żółtym i bordowym. Ciepły oraz przyjemny w dotyku, wykonany z trwałej, odpornej na mechacenie tkaniny o poprzecznym splocie. Najważniejsze cechy tego modelu: materiał Cashmink® to zastrzeżona nazwa handlowa syntetycznej przędzy poliakrylowej o właściwościach maksymalnie zbliżonych do naturalnego kaszmiru szal jest lekki, ciepły, puszysty oraz delikatny przyjazny dla środowiska, hipoalergiczny i w 100% wegański może też zostać poddany recyklingowi. Materiał powstał w Niemczech, jest wynikiem wielu lat badań oraz prac. Ponadczasowy kolor sprawi, że szal będzie bardzo wszechstronny i odpowiedni do wielu stylizacji. Krótsze brzegi szala wykończyliśmy bardzo krótkimi frędzelkami. Szal LANCERTO doskonale chroni przed zimnem, zaprojektowaliśmy go w Polsce. Idealnie komponuje się zarówno z kurtką, jak i eleganckim płaszczem, zatem będzie dobrym wyborem na co dzień.

149,90 zł



Damski szal w jesiennych kolorach z motywem roślinnych wzorów. Ciepły oraz przyjemny w dotyku, wykonany z trwałej, odpornej na mechacenie tkaniny o poprzecznym splocie. Najważniejsze cechy tego modelu: materiał Cashmink® to zastrzeżona nazwa handlowa syntetycznej przędzy poliakrylowej o właściwościach maksymalnie zbliżonych do naturalnego kaszmiru szal jest lekki, ciepły, puszysty oraz delikatny przyjazny dla środowiska, hipoalergiczny i w 100% wegański może też zostać poddany recyklingowi. Materiał powstał w Niemczech, jest wynikiem wielu lat badań oraz prac. Ponadczasowy kolor sprawi, że szal będzie bardzo wszechstronny i odpowiedni do wielu stylizacji. Krótsze brzegi szala wykończyliśmy bardzo krótkimi frędzelkami. Szal LANCERTO doskonale chroni przed zimnem, zaprojektowaliśmy go w Polsce. Idealnie komponuje się zarówno z kurtką, jak i eleganckim płaszczem, zatem będzie dobrym wyborem na co dzień.

189,99 zł



Stylowy płaszcz ze stójką

Jesienny płaszcz damski funkcyjny

Płaszcze damskie funkcyjne na jesień 2021 to dobra opcja dla kobiet, które cenią sobie wygodę i praktyczność. Damski płaszcz outdoorowy sprawdzi się nie tylko podczas pieszych wędrówek, ale również na jesienną pogodę i niskie temperatury. Doskonale ochroni przed silnym wiatrem i deszczem. Żadne warunki atmosferyczne nie są straszne dla płaszczy damskich outdoorowych na jesień.

319,99 zł



Ciepły płaszcz funkcyjny z nieprzemakalnego, wiatroszczelnego materiału

319,99 zł



Długi płaszcz outdoorowy funkcyjny z odpinanym kapturem ze sztucznym futerkiem

319,99 zł



Długi płaszcz outdoorowy funkcyjny z odpinanym kapturem ze sztucznym futerkiem