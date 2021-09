Jesienne 2021 kurtki dla mężczyzn. Zobacz najmodniejsze modele i wybierz spośród kurtek męskich skórzanych, przejściowych czy puchowych

Kurtka jeansowa

Kurtka jeansowa może być idealną propozycją na jesienne dni, które będą stosunkowo ciepłe. Niestety męskie kurtki jeansowe nie będą nadawały się na chłodniejszą jesień 2021, chyba że zadbamy o ciepły sweter pod spodem. Jeansowa kurtka z pewnością doda stylizacji odrobinę nonszalancji i luzu, dlatego lepiej zakładać ją na spotkania towarzyskie, niż biznesowe.

79,95 zł



Idealny klasyk do modnych stylów na co dzień: kurtka jeansowa RRMarc marki Redefined Rebel przekonuje atrakcyjnym stylem vintage/sprania w wyluzowanej atmosferze lat dziewięćdziesiątych.

79,95 zł



Idealny klasyk do modnych stylów na co dzień: kurtka jeansowa RRMarc marki Redefined Rebel przekonuje atrakcyjnym stylem vintage/sprania w wyluzowanej atmosferze lat dziewięćdziesiątych.

199,95 zł



Lekka kurtka jeansowa lub mocna koszula: model RRJulian marki Redefined Rebel jest wyjątkowo uniwersalny.

199,95 zł



Modny efekt used sprawia, że kurtka jeansowa RRMarc marki Redefined Rebel to nieodzowny element garderoby na czas wolny.

349,95 zł



Kurtka jeansowa marki Levi's z atrakcyjnym efektem bleached nadaje każdej casualowej stylizacji niezwykle efektowny wygląd.

Kurtka puchowa na jesień 2021

Męska kurtka puchowa to doskonały wybór na jesień 2021. Jest ciepła, uniwersalna i prezentuje się stylowo w wielu outfitach. Może mieć dłuższy lub krótszy fason w zależności od potrzeb. Warto zwrócić uwagę na modele puchówek z kapturem, jeśli zależy nam na ochronie przed deszczem i wiatrem. Każdy mężczyzna znajdzie odpowiedni fason dla siebie.

149,95 zł



Kurtka puchowa marki Nils Sundström pasuje do casualowych stylizacji o sportowym charakterze.

499,00 zł



PRODUCT STORY Pokaż swój styl bez względu na pogodę dzięki naszej kurtce puchowej Essentials+ Eco — ekologicznej odpowiedzi na zimno. Kurtka Eco charakteryzuje się ekologicznym poliestrowym ociepleniem oraz technologiami rainCELL, warmCELL i windCELL zapewniającymi najwyższą wygodę w trudnych warunkach. Dzięki certyfikatowi bluesign® system możesz wyglądać i czuć się świetnie ze świadomością, że jesteśmy odpowiedzialną częścią branży tekstylnej. FEATURES & BENEFITS bluesign®: Jako SYSTEMOWY PARTNER bluesign® działamy w branży tekstylnej w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić czyste i bezpieczne podejście do zarządzania strumieniem wejściowym. rainCELL: Techniczne konstrukcje materiałów firmy PUMA zaprojektowane po to, aby zapewnić suchość i ochronę przed deszczem warmCELL: opracowany przez firmę PUMA system termoizolacji, która zatrzymuje ciepło przy ciele, aby chronić przed zimnem windCELL: oznaczenie stosowane przez PUMA do wskazania wysoce funkcjonalnych materiałów zapewniających trwałość, przewiewność i ochronę przed wiatrem, pomagających utrzymać optymalną temperaturę ciała podczas treningu DETAILS Klasyczny krój Zapięcie na zamek na całej długości Boczne kieszenie z wypustkami i zapięciem na zatrzaski Wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej Wewnętrzna klapa sztormowa z ochraniaczem podbródka Gładkie mankiety i obszycie z wszytą okładziną i elastycznym środkiem Materiał wodoodporny Pigmentowy nadruk logo PUMA No. 1 z przodu Pigmentowy nadruk logotypu PUMA na plecach. PUMA Męska Puchowa Kurtka Essentials+ Eco, Czarny, rozmiar XS, Odzież

499,00 zł



PRODUCT STORY Pokaż swój styl bez względu na pogodę dzięki naszej kurtce puchowej Essentials+ Eco — ekologicznej odpowiedzi na zimno. Kurtka Eco charakteryzuje się ekologicznym poliestrowym ociepleniem oraz technologiami rainCELL, warmCELL i windCELL zapewniającymi najwyższą wygodę w trudnych warunkach. Dzięki certyfikatowi bluesign® system możesz wyglądać i czuć się świetnie ze świadomością, że jesteśmy odpowiedzialną częścią branży tekstylnej. FEATURES & BENEFITS bluesign®: Jako SYSTEMOWY PARTNER bluesign® działamy w branży tekstylnej w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić czyste i bezpieczne podejście do zarządzania strumieniem wejściowym. rainCELL: Techniczne konstrukcje materiałów firmy PUMA zaprojektowane po to, aby zapewnić suchość i ochronę przed deszczem warmCELL: opracowany przez firmę PUMA system termoizolacji, która zatrzymuje ciepło przy ciele, aby chronić przed zimnem windCELL: oznaczenie stosowane przez PUMA do wskazania wysoce funkcjonalnych materiałów zapewniających trwałość, przewiewność i ochronę przed wiatrem, pomagających utrzymać optymalną temperaturę ciała podczas treningu DETAILS Klasyczny krój Zapięcie na zamek na całej długości Boczne kieszenie z wypustkami i zapięciem na zatrzaski Wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej Wewnętrzna klapa sztormowa z ochraniaczem podbródka Gładkie mankiety i obszycie z wszytą okładziną i elastycznym środkiem Materiał wodoodporny Pigmentowy nadruk logo PUMA No. 1 z przodu Pigmentowy nadruk logotypu PUMA na plecach. PUMA Męska Puchowa Kurtka Essentials+ Eco, rozmiar XS, Odzież

599,95 zł



Optymalna na chłodne dni: kurtka marki Nils Sundström inspiruje ciepłym wypełnieniem z puchu i pierza oraz prostym wzorem.

599,95 zł



Optymalna na chłodne dni: kurtka marki Nils Sundström inspiruje ciepłym wypełnieniem z puchu i pierza oraz prostym wzorem.