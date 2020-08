Jesienna ramówka TVN 2020. Julia Kamińska, Joanna Krupa, Dorota Szelągowska, czyli skromna reprezentacja gwiazd na konferencji TVN.

Na antenach grupy TVN Discovery jesienią pojawią się także aż osiem nowych programów. Nowością będą m.in. "Totalne remonty Szelągowskiej". W październiku nowy codzienny program scripted reality Rozwód: walka o wszystko". TVN7 przygotowało polską wersję "Marry me now" - programu, w którym to kobiety oświadczają się swoim ukochanym. Prowadzącą "Kto odmówi pannie młodej?" została Małgorzata Ohme. "Dom weselny" to z kolei paradokument o przygotowaniach do ślubu, który jesienią będzie można oglądać na antenie TTV. Nowością niebieskiego kanału będzie także "It's my life! To moje życie" i "Usłyszcie nas".

Jesienna ramówka TVN 2020 to także powroty znanych i lubianych formatów takich jak "Kuchenne rewolucje", "Top Model" i teleturnieju "Milionerzy". Wrócą także seriale: "Na Wspólnej" i "Zakochani po uszy". Do telewizji powróci także "MasterChef", "Kuba Wojewódzki", a to jeszcze nie wszystko.