Jesienna ofensywa PiS. Na celowniku sądy i media. Duże zmiany w Sądzie Najwyższym. Zamiast repolonizacji mediów, podatek od reklam?

To niejedyne planowane zmiany. Być może w końcu sprawy w sądach będą szybciej rozstrzygane. - Część spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne mających charakter publicznoprawny mogłaby zostać przekazana do sądów administracyjnych - przekonuje w rozmowie z "Rz" Anna Dalkowska, wiceminister sprawiedliwości.

Planowane jest także łączenie izb Sądu Najwyższego. "Izba Dyscyplinarna, do której funkcjonowania ogromne zastrzeżenia ma Trybunał Sprawiedliwości UE, może zostać połączona z Izbą Karną – ta nie budzi żadnych wątpliwości. Izba Cywilna miałaby zostać połączona z Izbą Pracy" - czytamy.

Według "DGP" Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry ma plan "B", gdyby nie udało się przeprowadzić dekoncentracji mediów. Chodzi o nowy podatek - od reklam zamieszczanych w mediach. "Działałby analogicznie do podatku handlowego: oprócz już obowiązujących danin firmy musiałyby odprowadzać do budżetu określony procent obrotów ze sprzedaży czasu reklamowego, powierzchni reklamowej i reklam internetowych" - czytamy w "DGP".

PiS od dłuższego czasu przymierza się do przeprowadzenia zmian na rynku mediów, oficjalnie politycy partii rządzącej przekonują, że w Polsce brakuje pluralizmu; według nich media powinny należeć do polskich, a nie zagranicznych koncernów.

Wiceminister sprawiedliwości dementuje te informacje. "To nie jest żaden nowy pomysł SolPolu, ale wrzutka niezgodna z rzeczywistością. Proponowaliśmy w 2017 odważną dekoncentrację mediów, od tamtego czasu prace prowadzi wyłącznie MKDiN. W ostatnich rozmowach nie formułowaliśmy nowych propozycji. Konsekwentnie uważamy, że Polska potrzebuje nowoczesnych regulacji dotyczących koncentracji na rynku mediów. Najważniejsze kraje UE je mają, co potwierdza, że jakość debaty publicznej to jedna z największych wartości w demokratycznym państwie i zasługuje na szczególne przepisy" - napisał na Twitterze Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski.