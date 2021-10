Jesień w ogrodzie. Czyli jak przygotować ogród do nadejścia zimy? red.

Chcąc mieć piękny ogród na wiosnę, jesienią trzeba dokonać ostatnich prac, które pozwolą rośliną przetrwać bez szwanku okres zimy. Jesienne prace w ogrodzie to przede wszystkim czas porządków. To także dobry moment na posadzenie nowych roślin, przesadzenie drzew i krzewów, a także i zbierania plonów. Sprawdź, jakie jeszcze inne prace w ogrodzie należy wykonać przed nadejściem zimy i jakie akcesoria oraz narzędzia okażą się do tego niezbędne.