Jerzy Skolimowski z nagrodą Jury za film "IO"! Wielki sukces polskiego reżysera w Cannes!

75 Festiwal Filmowy w Cannes dobiega końca. W tym roku w Konkursie Głównym wzięło udział 21 filmów, w tym "IO" Jerzego Skolimowskiego. Obraz polskiego reżysera został wyróżniony przez Jury Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes ex aequo z "The Eight Mountains" Charlotte Vandermeersch i Felixa van Groeningena.

- Chciałbym podziękować swoim osiołkom... Wszystkim sześciu. "Io" jest koprodukcją polsko-włoską. Duża część tego filmu była kręcona w Polsce, ale byłem wystarczająco inteligentny, żeby wybrać pewien włoski rodzaj osła, który ma krzyż na plecach, takich osłów mamy w Polsce tylko dwa - cytuje słowa polskiego reżysera Onet.

"IO" (ang. "EO"), to najnowszy film w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego czytamy:

Jest to współczesna interpretacja zaliczanego do klasyki kina filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 r. Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka, ale też pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.