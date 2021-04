Jerzy Owsiak: Z Kostrzynem pożegnaliśmy się tylko na rok

Cały czas dawaliście iskierkę nadziei, że w tym roku odbędzie się festiwal. Niewielu w to wierzyło, wszystko wskazuje na to, że jednak się uda. Choć przyznaję, że nadal brzmi to jak nierealne marzenie! Jak to możliwe, że organizujecie 27. Pol’and’Rock Festival, mimo trwającej pandemii?

Pandemia reguluje co może się odbyć, a czego nie możemy organizować. Cały czas jesteśmy informowani czy już są otwarte placówki handlowe, czy są zamykane, czy fryzjerzy mogą pracować, czy muszą zamknąć swoje zakłady, czy siłownie otwieramy, czy zamykamy… Te same przepisy regulują, czy możemy zorganizować imprezę noworoczną przez Telewizję Polską i jakie warunki należy spełnić. Postanowiliśmy oprzeć się na tych przepisach i zorganizować tegoroczny festiwal, tak jak zrobiliśmy 29. Finał WOŚP.

Ile osób będzie mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu?

Na ten moment obowiązują obostrzenia, które zezwalają na udział 5 osób. Wychodzimy naprzód i wierzymy, że maj oraz czerwiec to będzie znowu ten czas, kiedy wrócimy do standardów sprzed kilku miesięcy. Właśnie ogłoszono nowe zasady w uwalnianiu różnych dziedzin życia z pandemicznych więzów. Wszystko wskazuje na to, że także od 15 maja będą luzowane obostrzenia dotyczące Festiwali albo można to nazwać imprezami na świeżym powietrzu. W związku z tym także my szybko dostosowujemy nasze pomysły festiwalowe, w tym momencie mamy nadzieję, że grupy 5000 osób. A co przyniosą kolejne decyzje? W tym przypadku scenariusz pisze życie, a my jesteśmy w stanie bardzo szybko dostosować się do każdej nowej możliwości zorganizowania festiwalu.