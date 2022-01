Jerzy Owsiak o Polskim Ładzie: Swoją ostatnią pensję będę oddawał tym, którym nie chce się pracować

Jerzy Owsiak w rozmowie z serwisem Onet.pl przyznał, że po zmianach podatkowych, które weszły w życie od nowego roku będzie otrzymywał o 1,1 tys. złotych mniejsze wynagrodzenie. Jak podkreślił, z jego „średniej polskiej pensji te 1,1 tys. zł to jest znaczna suma”.

„Przejrzyj na oczy” – to hasło tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze w całej Polsce zbierają dziś środki na sprzęt dla okulistyki dziecięcej.

Jerzy Owsiak o Polskim Ładzie

– Nie wiem, dlaczego, bo nikomu nic nie zrobiłem. I pracuję uczciwie – powiedział. Owsiak stwierdził ponadto, że należy do klasy średniej, która została ukarana za to, że płaci podatki, zatrudnia ludzi i myśli, żeby zarabiać na siebie, a tym samym na państwo. Zapewnił tu, że jest „dobrze wypełniającym swoją rolę typowym polskim Kowalskim”. – I właśnie dostałem za to w łeb – dodał.

Szef WOŚP przewiduje, że „swoją ostatnią pensję będzie oddawał tym, którym nie chce się pracować i liczą na to, że dostaną znowu jakieś pieniądze od państwa”. – Nie zgadzam się na to i boli mnie to – oświadczył.