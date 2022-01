Jerzy Brzęczek "zabierze" pracę Adamowi Nawałce? Pomyłka zagranicznych dziennikarzy

"Jerzy Brzęczek znalazł się w ścisłym gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Kosowa. Trener jest już po rozmowach z przedstawicielami tamtejszej federacji i czeka na ostateczną decyzję" - poinformował we wtorek portal "sportowefakty.wp.pl".

Ktoś by pomyślał, że Kosowo ma "parcie" na polskich trenerów tak jak nasze kluby na trzecioligowych Hiszpanów, bo wcześniej w gronie kandydatów był Adam Nawałka, ale sam zaprzeczył tym doniesieniom. Najprawdopodobniej tamtejsi dziennikarze ... pomylili dwóch polskich trenerów ze sobą, przez co doszło do nieporozumienia.

Brzęczek przejął reprezentację Polski po Nawałce i nieudanych mistrzostwach świata w Rosji. Prowadził ją w latach 2018-2021 i awansował z nią do turnieju finałowego Euro 2020, ale przed nim został zwolniony na rzecz Paulo Sousy. W grudniu zainteresowanie wyraziła Jagiellonia Białystok, ale Brzęczek nie złożył podpisu.

Na chwilę obecną Kosowo prowadzi tymczasowy trener Primoz Gliha. W ostatnich eliminacjach do MŚ w Katarze zajęli ostatnie miejsce w grupie.