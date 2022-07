Jeremy Sochan zadebiutuje w lidze letniej NBA

Sochan nie mógł trenować ze Spurs po niedawnym pozytywnym badaniu na COVID-19, według Toma Osborna z San Antonio Express-News. We wtorek wrócił do Spurs i dołączy do drużyny w Las Vegas przed nadchodzącą ligą letnią, donosi niezależny pisarz NBA Matthew Tynan.

To będzie ostatecznie niewielka przeszkoda na początku profesjonalnej kariery Sochana, ale jego niezdolność do wzięcia udziału w treningu od momentu wybrania go w drafcie dwa tygodnie temu oznacza, że jest kandydatem do spędzenia większej ilości czasu na oglądaniu w Las Vegas niż na uczestniczeniu w rozgrywkach. Patrząc dalej w przyszłość, Sochan prawdopodobnie spędzi swój debiutancki sezon w roli rezerwowego za Keldonem Johnsonem, ale nie powinno to nikogo martwić ani dziwić. Po odejściu Dejounte Murraya Polak może też dostać minuty jako rozgrywający, choć na taki eksperyment Gregg Popovich może sobie nie pozwolić.