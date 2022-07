Jeremy Sochan nie zagra w lidze letniej. Spurs nie chcą ryzykować zdrowia Polaka

W czerwcu Sochan został pierwszym Polakiem w historii, który został wybrany w pierwszej rundzie draftu NBA. San Antonio Spurs byli tak zachwyceni grą 19-latka na Uniwersytecie Baylor, że wybrali go ze swoim pierwszym wyborem, numer 9. Karuzela mediowa i organizacyjna po drafcie odbiła się niestety na jego zdrowiu. Sochan zaraził się koronawirusem i nie mógł trenować razem z zespołem.

Początkowo wydawało się, że choroba powstrzyma go od debiutu w srebrno-czarnej koszulce, ale Spurs powołali go do kadry na NBA Summer League, czyli ligę letnią. Jeszcze w czwartek wydawało się, że debiut jest kwestią czasu, ale ostatecznie Spurs zdecydowali się na nie forsowanie Polaka.

Polski skrzydłowy nie mógł uczestniczyć w żadnym z treningów Spurs przed turniejem w Las Vegas. Do Nevady pojechał, ale nadal będzie wykonywał pracę kondycyjną i ogólny proces aklimatyzacji.