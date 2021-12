Jego żona zmarła na COVID, on ledwo uszedł z życiem. Poruszające słowa posła PiS: Ucałowałem ją. Okazało się, że ostatni raz

Parlamentarzysta trafił do szpitala tymczasowego w Zielonej Górze 12 marca. Już trzy dni później konieczne okazało się podłączenie go do respiratora. Rozwinęło się zapalenie płuc. W rozmowie z Polsat News Jerzy Materna powiedział, że po ośmiu dniach pod respiratorem dwukrotnie miał wykonywaną tomografię. – Następnie tlenoterapia, czyli usypianie przez ponad 30 godzin, masakrycznie bolesne – dodał.

Walka z koronawirusem pod respiratorem i późniejsze wracanie do zdrowia to nie jedyny dramat posła. Cztery dni po nim do szpitala trafiła jego małżonka. I to jeszcze ona informowała dzieci, że stan jego zdrowia jest beznadziejny. – To praktycznie cud. Poprosiła pana Boga, żebym to ja przeżył. Życie za śmierć – powiedział.