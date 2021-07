Jeff Bezos leci do gwiazd. Miliarder sprawdził się już na ziemi, teraz chce podbijać kosmos

Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie w doborowym towarzystwie rusza we wtorek w podróż kosmiczną.

Firma miliardera Blue Origin poinformowała, że Jeff Bezos zabierze na pokład swojego brata Marka, 18-letniego Joesa Daemona oraz 82-letnią Mary Wallace „Wally” Funk.

Daemon będzie najmłodsza osobą, które poleci w kosmos, z kolei Funk =najstarszą. Kapsuła poleci nieco ponad 100 km ponad Ziemi, co pozwoli pasażerom przeżyć przez krótką chwilę stan nieważkości. Oczekuje się, że podróż, o której Bezos marzył od bardzo dawna potrwa w sumie kilkanaście minut.

Miliarder chciał być pierwszy w tym wyścigu, ale 11 lipca tego roku wyprzedził go inny pasjonat kosmicznych podbojów, brytyjski bogacz Richard Branson, który odbył przejażdżkę kosmiczną na pokładzie swojego samolotu rakietowego Virgin Galactic. Za to wyprzedził Bezos swojego innego rywala, Elona Muska, który planuje loty na większych wysokościach niż Branson i Bezos, co jednak wymaga jeszcze wiele prób i testów.