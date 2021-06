Jedyna Polka, która mieszka z mężem i dwiema córkami na niewielkiej greckiej wyspie

Małgorzata Jurny miała w kieszeni licencjat kieleckiej uczelni na wydziale administracji publicznej, specjalizacja europejska, a wcześniej zrezygnowała z inżynierii budowlanej w Rzeszowie( to nie było dla mnie, mówiła). W ro-ku 2001 po raz pierwszy przyjechała do Grecji. Najpierw na krótko, na dwa tygodnie, dorywcza praca w tawernie. Wróciła do kraju, ale że lubi ryzyko, powróciła do słonecznej Grecji.

Na pytanie, czy jako jedynej Polce było jej trudno, odpowiada twierdząco. Bo przecież każdy chciałby z bratnią duszą pogadać, tłumaczy. Ma teraz znajomą Polkę, która mieszka niedaleko w miasteczku Uranopolis na stałym lądzie i raz na jakiś czas spotykają się, by sobie porozmawiać.

Jej starsza córka ma konkretne plany, najpierw skończyć szkołę, potem studia, do Polski będzie wpadać, ale tylko w czasie wakacji, na krótko. Inaczej przyszłość wyobraża sobie młodsza córka, która zapowiada, że wróci do Polski, do babci. Nie wiadomo, czy wytrwa w tym postanowieniu czy zmieni jeszcze plany. Dziewczynki wspaniale mówią po polsku.

Na razie chodzą a raczej płyną do szkoły, na stałym lądzie. Bywa czasami i tak, że pogoda zmusza jej do pozostania w domu, bo wstrzymywany jest ruch stateczków. Są wtedy usprawiedliwione, ale zdarza się t, na szczęście rzadko.

Małgorzata jest zadowolona z życia na wysepce, gdzie wszyscy się znają, gdzie nie ma … policji, bo jak mi jeden z miejscowych powiedział, sami potrafią utemperować niesfornego. Życie biegnie tu utartym rytmem, wszystko jest poukładane jak w pudełeczku. Może tak właśnie wygląda idealny sposób na życie.