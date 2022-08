Jedyna erka w Helu tylko dla prezydenta

Kiedy karetka pogotowia zabezpiecza pobyt prezydenta lub jego gości w helskiej rezydencji, mieszkańcy modlą się, aby w okolicy nie doszło do jakiegoś wypadku. Bo to jedyna erka w mieście.

- Kiedyś prezydent Lech Kaczyński leciał śmigłowcem z Helu do Gdańska - opowiada radna Grażyna Janiak. - Karetka z Helu musiała za nim jechać do Trójmiasta. W tym czasie na Półwyspie Helskim zdarzył się wypadek i do pomocy musiała jechać erka aż z Pucka, a miała dwa razy dłuższą drogę.

Wcześniej prezydencką rezydencję obsługiwała karetka z helskiego portu wojennego. Ale wojsko niemal całkowicie opuściło miasto, razem z karetką, po której zostały przejęte przez szpital w Gdańsku długi - 214 tys. zł za obsługę rezydencji w 2006 r. Szpital podległy MSWiA domaga się - na razie bezskutecznie - zapłaty tej sumy od Kancelarii Prezydenta. A do rezydencji wciąż jeździ jedyna erka z helskiego szpitala w ramach kontraktu z NFZ.