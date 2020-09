Jednostka sił powietrznych latami unikała egzaminu z WF-u, a dokumenty fałszowano?

Dieta na jesienną pogodę

Dieta na jesień. Jak zyskać odporność jesienią? Jak nie dać się jesiennemu przesileniu? Co jeść jesienią, by zyskać odporność?Odpowiednie skomponowanie diety to jeden z ważnych kroków, jakie powinniśmy podjąć, przygotowując się do nadchodzącej jesieni. To, jakie produkty wybierze...