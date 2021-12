Jednomyślność w Radzie Europejskiej ws. sztucznych ruchów migracyjnych. „Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej”

Po zakończeniu szczytu, na konferencji prasowej przekazał, że dyskusja poświęcona była w znacznym stopniu sprawom geopolitycznym, bezpieczeństwa. Przyznał, że przywódcy UE bardzo krytycznie podeszli do zachowania, działania Rosji zarówno wokół Ukrainy, jak również w jej roli wspierania Białorusi, która wywołuje politycznie motywowane kryzysy migracyjne. – Ale także Rosji jako kraju, który jest współwinny manipulacjom cenowym. Tutaj na pewno dyskusja była bardzo burzliwa i dotyczyła tej części energii – dodał.

– Przebiło się do właściwie chyba wszystkich członków Rady Europejskiej to, o czym mówiliśmy od ładnych kilku tygodni – mówił. Przypomniał serię spotkań z europejskimi liderami, które niedawno odbył. – Na pewno można powiedzieć, że zbudowaliśmy właściwą ocenę ryzyk, które występują na wschodniej flance NATO. To jest niezwykle ważne, było bardzo potrzebne – mówił.