Jednodniowy szczyt NATO w Brukseli. Andrzej Duda spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem

W poniedziałek odbędzie się jednodniowy szczyt NATO, w którym wezmą udział głowy państw członkowskich, w tym prezydent USA Joe Biden. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda, który dotarł do Brukseli w niedzielę wieczorem, oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski zaznaczył, że do polskich oczekiwań należy podniesienie i potwierdzenie kwestii kontynuowania zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy.

– Czekamy na to, jaką koncepcję bezpieczeństwa przedstawi strona amerykańska. Oczekujemy, że będzie w niej bardzo wyraźne podniesione to, o czym administracja Prezydenta Bidena mówiła już wcześniej, czyli sprawa kontynuowania, a nawet wzmocnienia zaangażowania amerykańskiego w bezpieczeństwo Europy, w tym wschodniej flanki NATO. Takie było też przesłanie Prezydenta Bidena na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Oczekujemy, że zostanie to potwierdzone na szczycie NATO w Brukseli – mówił minister.