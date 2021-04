Jednak konieczne będzie przyjęcie trzeciej dawki szczepionki. Nie wyklucza się też szczepień przeciwko COVID-19 co roku

Ugur Sahin, założyciel i zarazem szef BioNTech, która to firma jest partnerem amerykańskiego giganta farmaceutycznego Pfizer mówi, że skuteczność jego preparatu spada po jakimś czasie do 91 procent. Oznacza to, że konieczny będzie trzeci zastrzyk.

Zdaniem Sahina, nie można wykluczyć, że taką wzmacniającą odporność naszego organizmu dawkę będziemy musieli przyjmować co półtora roku. Według Sahina skuteczność szczepionki produkowanej przez jego firmę i koncern Pfizer spada do 91 proc. ( z 95 proc.) po sześciu miesiącach od momentu jej podania. Dlatego potrzebny będzie trzeci zastrzyk, aby podnieść odporność do prawie 100 proc.

Szef firmy BioTech sądzi, że podanie trzeciej dawki szczepionki powinno nastąpić między dziewiątym a dwunastym miesiącem od podania pierwszej dawki. Kolejne, „przypominające” szczepienia, zdaniem Sahina, powinno mieć miejsce co roku lub nawet co półtora roku. Pocieszające jest to, jak dodaje Sahin, że obecna szczepionka jego firmy i Pfizera jest skuteczna wobec indyjskiej mutacji koornawirusa.