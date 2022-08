Jeden procent dobra. Coraz więcej Polaków wspiera OPP

Każdego roku miliony Polaków składają deklarację PIT i tym samym mają też okazję, by przekazać jeden procent podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP). Te od 2004 r. mogą się starać o wpływy z tytułu jednego procentu. W Polsce działa ponad 100 tys. organizacji pozarządowych - aż osiem tysięcy z nich to właśnie OPP. W założeniu pieniądze mają zasilić finansowo różnorodne organizacje reprezentujące odmienne formy życia społecznego.

Lwia część dochodów trafia jednak tylko do kilku największych podmiotów - wynika z danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów. W 2016 r. najwięcej zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” - organizacji udało się otrzymać niemal 149 mln zł ze zwrotu podatku! Kolejno na podium znalazły się: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z niemal 30 mln, Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z prawie 28 mln. Najwięcej pieniędzy trafia do organizacji zajmujących się ochroną zdrowia dzieci, które działają za pomocą subkont (pieniądze trafiają do konkretnego potrzebującego).