Jazda po alkoholu oznacza dotkliwe kary. Przepisy nie mają litości. Pijani kierowcy muszą się z tym liczyć

Polskie przepisy rozgraniczają dwie sytuacje dotyczące jazdy po spożyciu alkoholu. Mowa o:

W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z wykroczeniem, w drugiej zaś z przestępstwem. W obu sytuacjach wsiadanie za kierownicę samochodu nie powinno nigdy mieć miejsca.

Jazda po alkoholu to gra nie warta świeczki, grożąca poważnymi konsekwencjami. Nadmienić należy, że w sytuacji kiedy kierowca jest w stanie po spożyciu alkoholu do 0,19 promila to nie grożą mu konsekwencje prawne.