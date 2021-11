Jawność majątku rodzin polityków i urzędników. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok

Do wyroku TK trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne: Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski i Jakub Stelina.

Wyrok dotyczył rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia.

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda.

Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych została uchwalona przez Sejm 11 września 2019 roku. Przewiduje m.in., że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

Prezydent Andrzej Duda skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec października 2019 r. w trybie kontroli prewencyjnej. "Prezydent wspiera wszelkie inicjatywy związane z walką z korupcją czy wykorzystywaniem stanowisk publicznych dla własnych celów. Bez wątpienia wszelkie działania legislacyjne zmierzające do zapewniania jawności życia publicznego oraz przeciwdziałania korupcji, zasługują na pełną aprobatę" - informowała Kancelaria Prezydenta.