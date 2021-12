"Jaruzelski i inni chcieli wolnej Polski". Wałęsa szokuje w rocznicę stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski za pośrednictwem państwowych środków przekazu poinformował, że władzę przejmuje organ nazwany Wojskową Radą Ocalenia Narodowego, a na terenie całego kraju wprowadzony zostaje stan wojenny. To fatalne w skutkach zdarzenie było odpowiedzią reżimu komunistycznego wobec rosnącej siły oporu polskiego społeczeństwa, zgromadzonego pod sztandarem "Solidarności".

Były prezydent Lech Wałęsa w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w wywiadzie dla Deutsche Welle staje po stronie architekta stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego.

- I oni, i my byliśmy prawie na równi patriotyczni, tylko że oni - Jaruzelski i inni z jego grupy - uważali że Sowieci się nie zgodzą na wolną Polskę, że jeśli ten Wałęsa będzie za bardzo atakował to tu przyjdą, Wałęsę zamordują i nas też, bo go nie upilnowaliśmy - stwierdził Wałęsa w rozmowie z niemieckim nadawcą.