„Jarosław Marek Rymkiewicz: wyraziciel polskich podziałów”. Joanna Lichocka krytykuje tytuł „Rzeczpospolitej”. „Wstydu nie macie”

W rozmowie z polskatimes.pl poseł Joanna Lichocka podkreśliła, iż „oburzające jest to, że gdy zmarł wielki poeta, który jest artystą, dającym wielką siłę polskości, wydobywającym głębię tego znaczenia, to jest gazeta, która próbuje kreować go jako człowieka podziałów”.

– Jarosław Marek Rymkiewicz, oprócz tego, że był wielkim poetą, pisał o polskich sprawach, ale pisał też o „wewnętrznych Moskalach” – przypomniała.

Poseł PiS zaznaczyła, że traktuje tekst w „Rzeczypospolitej”, który usiłuje przypisywać Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi kreowanie podziałów między Polakami, „nie tylko jako skandaliczne nadużycie, jako zwykłe świństwo, ale też jako pewną linię ideową >>wewnętrznych Moskali<<”.