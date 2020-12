Jarosław Kaczyński zablokuje projekt Andrzeja Dudy ws. aborcji. Ryszard Terlecki: "Prezes ma zawsze rację"

NOWOŚĆ: emerytura jeszcze przed sześćdziesiątką. Ile wyniesie minimalna emerytura stażowa [21.12.2020]

Czas na to by prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu. Jakie są na to szanse? Założenie prezydenckiego projektu jest proste: przepracowałaś 35 lat, przepracowałeś 40 lat – przechodzisz na emeryturę kiedy tylko chcesz, bez oglądania się na wiek. Ważne, że przez tyle lat podlegaliście obowiązkowi – lub dobrowolnie odprowadzaliście składkę emerytalną do ZUS. Wpłynęła ostatnia składka, osiągnęliście staż 35 lub 40 lat, możecie składać wniosek o emeryturę. Gdyby przepis ten wszedł w życie przed 1 marca 2021 roku, najniższa emerytura stażowa wynosiłaby najprawdopodobniej 1 560 zł.