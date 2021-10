Jarosław Kaczyński: Za złe rzeczy na granicy odpowiadają ci, którzy wspierają Łukaszenkę i Putina Leszek Rudziński

Adam Jankowski

- Nie ma żadnego naporu ze strony uchodźców. Przywożeni są migranci ekonomiczni, organizują to władze Białorusi ze wsparciem, a przynajmniej za zgodą władz Rosji – oświadczył wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał, że to, co pokazuje część mediów i opozycja, to „radykalne mijanie się z prawdą”. Wicepremier przekonywał, że jeżeli "zdarzą się jakieś rzeczy niedobre, tragiczne, to ogromną część winy za to ponoszą właśnie ci, którzy wspierają Łukaszenkę i jego popleczników, Rosję i personalnie Putina".