Jarosław Kaczyński: Wojny nie będzie. Łukaszenka się nie odważy na więcej niż dotychczas

Jarosław Kaczyński w Jedynce Polskiego Radia był pytany o to, czy Polsce grozi wojna.

- Wojna sensu stricte w tej chwili się na horyzoncie raczej nie rysuje. Nie wydaje mi się, żeby Łukaszenka byłby w stanie odważyć się na więcej niż dotychczas - ocenił.

- Mamy pewne kłopoty, one są różne, na niektóre nie mamy wpływu, bo wynikają z sytuacji międzynarodowej, inne są nieco bardziej skomplikowanej natury, ale, generalnie rzecz biorąc, przychodzą z zewnątrz. To nie wynik jakiś strać społecznych w Polsce, tylko to wynik spraw zewnętrznych w stosunku do naszego kraju - podkreślił.

Poproszony o wymienienie trzech najpoważniejszych zagrożeń na horyzoncie mówił o niekorzystnym dla naszego kraju "działaniu wewnątrz Polski dużej, wpływowej grupy ". Zdaniem prezesa PiS, zagrożeniem jest również inflacja, "z którą trzeba walczyć". Jarosław Kaczyński wymienił również także falę pandemii, która osiąga dzisiaj "duże rozmiary".