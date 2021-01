Jarosław Kaczyński w Starachowicach: Zło atakuje nasz kraj, atakuje Kościół

- Postawa odrzucenia zła była niezmiernie ważna. I dziś to niezwykle istotne, bo to zło atakuje instytucje naszej tożsamości. Musimy mieć w sobie silną wolę, by tę walkę o polską tożsamość i przyzwoitość w życiu publicznym wygrać – mówił Kaczyński podczas mszy.

Wicepremier także nawiązał do niedawno pokazanego filmu o aferze Amber Gold i zaznaczał, że pokazuje on jak zachowywały się poprzednie rządy w Polsce.

- Otóż jeśli tutaj, pod tym kościołem, jest mowa o winie, to tak - my wszyscy, wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce są winni temu, że ten czas się skończył i miejmy nadzieję, że skończył się raz na zawsze, miejmy nadzieję, że ta nieustannie trwająca walka o to, by wrócił, by jak powiedział ktoś bardzo znany i mający skądinąd zasługi: "żeby było jak było", że to się nigdy nie spełni, że będzie tak jak być powinno - wśród błędów, różnego rodzaju niedomagań - bo ich nigdy nie da się uniknąć do końca - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.