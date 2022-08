Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu: Deklaracja premierów Polski i Izraela ma swoje mankamenty

Prezes PiS stwierdził, że przez wiele lat trwała "akcja dyfamacyjna, czyli obrażająca Polaków". - Zupełnie odmieniająca sens II wojny światowej, gdzie przypominam, byliśmy pierwszym państwem, które stawiło zbrojny opór Hitlerowi i ten opór był stawiany aż do 1945 roku i to niestety przynosiło bardzo daleko idące efekty, jeżeli chodzi o świadomość światowych elit i nie tylko światowych elit. Dzisiaj rozpoczęliśmy drogę w drugą stronę i sądzę, że ta droga będzie jeszcze trudna i, jak to się mówi, pod górę, ale możemy ten punkt, do którego dążymy, któremu na imię po prostu prawda, możemy go osiągnąć i to w tej chwili dużo bardziej możliwe i jasne, że możemy, niż to się wydawało jeszcze nie tak dawno temu, gdzie wielu ludzi, nawet najszczerszych polskich patriotów, ale znających świat, mówiło, że tego się nie da przełamać. Okazuje się, że można - przekonywał Kaczyński, który stwierdził, że Polska osiągnęła "bardzo poważny sukces". - Sukces odnoszący się do najbardziej elementarnych interesów, nie tylko Polski jako całości, jako narodu polskiego, społeczeństwu polskiego, ale także każdego Polaka, bo ta dyfamacja, to obrażanie, trwające od lat 80., właściwie to zaczęło się jeszcze wcześniej, dotyczyło każdego z nas, każdego, kto oczywiście chciał bronić jakoś polskiej godności, bo są tacy, którzy wyjeżdżają za granicę i tam się biją w piersi, oskarżają Polaków. Są tacy, którzy też robią to w Polsce, bardzo intensywnie. Oni dzisiaj stanęli w trudnej sytuacji, to też jeden z efektów tego, co się stało - ocenił.

- Gdybyśmy nic nie robili, to też nic byśmy nie uzyskali. Podjęliśmy pewne działania i one przyniosły efekt. Przy czym chciałbym tych wszystkich, którzy mają jakieś wątpliwości, bo wiem, że są tacy i mogę to zrozumieć, zapewnić, że te przepisy, które zostały uchylone przecież i tak były martwe. Nie były stosowane i nie ukrywam, że byłoby ogromnie trudno je zastosować bez bardzo negatywnych konsekwencji dla naszego kraju. Tutaj, można powiedzieć, uzyskaliśmy bardzo spory krok w tę stronę, w którą wydarzenia powinny zacząć iść - wyjaśniał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany również o reparacje wojenne. - (...) Niemcy najechały na Polskę, uczyniły tutaj ogromne szkody, zarówno mordując miliony ludzi, jak i niszcząc dobra materialne różnego rodzaju, w tym dobra kultury, albo je po prostu kradnąc. No i za to nam się należy odszkodowanie, a te sprawy dotyczą innej kwestii, kwestii tego jak naprawdę wyglądał Holokaust, to gigantyczna, niebywała zbrodnia i kto jest za nią odpowiedzialny. Chodzi tutaj o taką odpowiedzialność, o której zawsze mówiliśmy, tzn. odpowiedzialność 100-procentową. Bo za Holokaust 100 proc. odpowiedzialność ponoszą Niemcy - podkreślał.

Kaczyński nie chciał zdradzić szczegółów z rozmów, jakie toczyły się pomiędzy stronami Polską i Izraelską. Przyznał, że zaczęły się "wiele miesięcy temu".

- Rozmawiano, po prostu rozmawiano i tutaj trzeba podnieść zasługi premiera (Morawieckiego), który przeprowadził kilka niełatwych rozmów z premierem Netanjahu. To bardzo trudny partner, można powiedzieć super trudny. Jeżeli on rozmawia na poważnie, bo oczywiście potrafi być bardzo sympatyczny, kiedy rozmowa jest mniej poważna. Ale te rozmowy przynosiły zmianę i jeżeli ktoś by je znał te rozmowy, ja nie jestem upoważniony do tego, by o tym mówić, i porównał pierwszą z tą deklaracją, to jest to niebywale daleko idąca zmiana - podsumował.

Prezes partii rządzącej mówił też o poprzednim rządzie o jego podejściu do spraw historycznych i politycznych. - Tusk stosuje taką metodę, która ludzie jego ugrupowania, czy też szerze - obozu politycznego, zestawu przekonań, które reprezentuje, stosuje od samego początku: „Nie mówmy niczego ostro, nieustannie pochylajmy w ukłonie głowy, wtedy po prostu nie będzie się działo źle. Bo tylko jak powiemy coś takiego, co się nie podoba, to natychmiast nasza sytuacja się pogarsza”. To jest taki sposób myślenia. Czy on jest związany z jakimiś innymi uwarunkowaniami, tego w tej chwili trudno mi na to odpowiedzieć. Ale jest wyjątkowo wręcz niszczący. To jest to, co kiedyś zostało ujęte w bodaj najbardziej szkodliwy powiedzeniu, jakie było w Polsce od czasów, kiedy powiedziano, że Polska nierządem stoi, to znaczy „Polska jest brzydką panną, bez posagu, na wydaniu" - przekonywał.