Jarosław Kaczyński ogłosił zawarcie umowy z Partią Republikańską Adama Bielana. "Jestem bardzo rad"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił w piątek podczas konferencji prasowej zawarcia umowy z Partią Republikańską Adama Bielana. -To jest umowa o współpracy, określa różne szczegóły. Ta umowa jest podjęciem decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych, europejskich, samorządowych i miejmy nadzieję, że w prezydenckich- zapowiedział Kaczyński.

Prezes PiS przyznał, że "pewien mały wstrząs w koalicji przeszedł ostatecznie do historii". - Jestem bardzo rad, że doszło do tego porozumienia- oświadczył.- Idziemy ciągle naprzód w tym samym kierunku. Jestem przeświadczony, że to będzie droga ku kolejnym sukcesom wyborczym i pozytywnymi zmianom w naszym kraju- dodał.