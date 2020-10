Jarosław Kaczyński odrzuca możliwość lockdownu. Prezes PiS krytykuje pomysł wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego

Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, który ukaże się 21 października, wypowiada się na temat możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na zagrożenie finansowe, jakie płynęłoby z takiego rozwiązania, ale także podkreśla, że COVID-19 jest problemem, na który należy uważać.

Dlatego jako szkodliwe uznaję zarówno nawoływanie do lockdownu, bo finansowo byłby on bardzo trudny, a z drugiej wmawianie ludziom, że COVID to mały problem i nie należy się nim przejmować