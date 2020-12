Jarosław Kaczyński odejdzie z polityki w 2025 roku? Marek Suski: "Mam nadzieję, że zostanie z nami dłużej. Byłby bardzo dobrym prezydentem"

Gdyby były premier chciał dotrzymać słowa, to w 2023 roku na czele Prawa i Sprawiedliwości stanąłby ktoś inny. Tymczasem zgodnie z najnowszą zapowiedzią, Jarosław Kaczyński będzie szefował PiS-owi przynajmniej do 2025 roku.

- Warto wierzyć starym, wielkim instytucjom. Wiek kanoniczny w Kościele to 75 lat. To wystarczy. Ale to nie oznacza, że będę w polityce do tego wieku. Może odejdę wcześniej - to byłaby decyzja partii, w której jest teraz dużo młodych, energicznych ludzi, którzy mogliby mnie doskonale zastąpić - dodał Kaczyński, który ma obecnie 71 lat.

Deklaracja Kaczyńskiego to sprawdzanie liderów PiS?

Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym wybrany zostanie nowy prezes partii, był początkowo zapowiadany na jesień 2020 roku. Z powodu pandemii koronawirusa plany zostały odsunięte, ale szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił pod koniec listopada, że ma nadzieję na zorganizowanie kongresu na początku przyszłego roku.

Komentatorzy i politycy zwracają jednak uwagę, że do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego należy podchodzić z dystansem, ponieważ prezes PiS często stosował podobne zagrania, by sprawdzić wierność swoich współpracowników.