Jarosław Kaczyński o budowie domów do 70 mkw. bez pozwolenia. „To próba przełamania blokad”

- Naszym celem jest, by były to domki ładne, ale proste i stosunkowo tanie, naprawdę wygodne dla rodziny. Są plany, by gotowe, estetyczne projekty były dostępne dla każdego. To się wpisuje w plan wprowadzenia standardów architektonicznych, uporządkowania tej kwestii, co zrobimy przy okazji – ocenił wicepremier.

- Tak, to jest próba przełamania blokad, które wciąż jeszcze blokują możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wielu Polaków. Jeżeli ludzie skorzystają z tej propozycji, to szybko mogą mieć własny domek, z umiarkowanym ale jednak solidnym metrażem – mówił Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” pytany był między innymi o przedstawioną w Polskim Ładzie możliwość budowania domów do 70 m kw. Bez pozwolenia. Zapowiedź i fragmenty tej rozmowy opublikował we wtorek portal wpolityce.pl.

Fiasko programu Mieszkanie Plus

Prezes Prawa i Sprawiedliwości pytany był także o fiasko programu Mieszkanie Plus i co się do tego przyczyniło.

- Wspomnieli panowie sami o wpływach deweloperów – to jest pierwsza sprawa. Drugą jest niezwykle trudna do przełamania resortowość. Opór stawiany przez instytucje dysponujący na przykład terenami przed ich przekazaniem do programu Mieszkanie Plus, był dla mnie niepojęty, i to na każdym szczeblu – zaznaczył polityk.

Dopytywany, czy chodzi o Lasy Państwowe oraz PKP odpowiedział „też”.

Jarosław Kaczyński w kwestii domów do 70 m kw. bez pozwolenia dodał również, że Zjednoczonej Prawicy zależy na jak najszybszym czasie realizacji tego założenia. - To też odpowiada potrzebie Polaków, która przy Mieszkaniu Plus się ujawniła: nasi współobywatele chcą mieszkania czy domku na własność, w dość bliskiej perspektywie – mówił.