Jarosław Kaczyński: Nie ustąpimy w działaniach o dobrostan zwierząt i humanitarne ich traktowanie

Kaczyński odniósł się także do dymisji Ardanowskiego, przekonując, że została ona podjęta „znacznie wcześniej”. Szef PiS dodał, że Ardanowski to ambitny polityk i dlatego owa decyzja mogła być dla niego trudna. - Spodziewam się jednak uspokojenia sytuacji, a nie jej dalszego eskalowania, tym bardziej że po uzgodnieniach zapadły decyzje, które będą służyły tonowaniu nastrojów – mówił.

Lider partii rządzącej pytany był m.in. o ocenę zachowania byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który jest sceptycznie nastawiony do Piątki dla zwierząt. - Patrząc na wystąpienia byłego ministra rolnictwa, mogę tylko powiedzieć, iż oceniam je właśnie w kategoriach zachowań raczej irracjonalnych, ale też mam nadzieję, że to tylko przejściowy nastrój. Rzeczywiście nałożyły się dwie sprawy – dymisja i tzw. piątka dla zwierząt. Proszę pamiętać, iż wiele lat temu pan Ardanowski głosował przeciwko zakazowi uboju rytualnego – mówił prezes PiS w „Gazecie Polskiej”.

Kaczyński: Nie mamy zamiaru nikogo krzywdzić

Szef PiS, pytany o zapisy nowej ustawy o ochronie zwierząt podkreślił, że jego partia zadeklarowała wyłączenie zakazu uboju rytualnego drobiu, „a to był ten element, który gospodarczo mógł budzić najwięcej wątpliwości”. - Będzie również dopracowana kwestia rekompensat. Chcę bardzo jasno podkreślić – nie mamy zamiaru nikogo krzywdzić, zachowywać się nie fair wobec jakichś grup rolników, ale też nie ustąpimy z działań mających na celu wzmocnienie troski o dobrostan zwierząt, humanitarne ich traktowanie – mówił.

Lider partii rządzącej przypomniał także, że w ustawie znajduje się zapis o prawie do interwencji w sprawach dotykających dobrostanu zwierząt. Pieczę nad owym prawem będzie miała państwowa inspekcja. - Będzie ona działała zarówno na wsi, jak i w miastach. Absolutnie nie uważamy bowiem, że to wieś ma być miejscem, gdzie niegodnie traktuje się zwierzęta. Nieludzkie zachowania zdarzają się wszędzie, chodzi o to, by było ich jak najmniej - tłumaczy Kaczyński.