Jarosław Kaczyński: Nie będzie żadnego Polexitu. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej

Jarosław Kaczyński pytany w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej o wypowiedzi części polityków opozycji, zgodnie z którymi PiS miałby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, wicepremier odpowiedział, że "nie będzie żadnego polexitu". Zaznaczył, że to wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec strony rządzącej. Podkreślił również, że PiS jednoznacznie widzi przyszłość Polski w Unii Europejskiej.

W zeszłym tygodniu szef PO Donald Tusk w TVN24 zapytany, czy nie jest spokojny o to, czy Polska do końca naszego życia będzie w UE przyznał, że "nie ma takiego spokoju i nikt nie powinien mieć takiego spokoju w sobie". Jego zdaniem "to, co dzisiaj cechuje politykę PiS, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to jest taki nieustanny i zupełnie niepotrzebny hazard".