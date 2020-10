Jarosław Kaczyński na kwarantannie. Prezes PiS miał kontakt z osoba zakażona koronawirusem. "Pan Prezes Czuje się dobrze"

Grzybobranie 2020: Kosze w dłoń, kalosze na stopy - pora łapać jedne z ostatnich, dorodnych grzybów! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu

Grzybobranie 2020: Sezon malutkimi krokami zbliża się do końca, więc warto wykorzystać te chwile na upolowanie kilku dorodnych okazów. Jeśli jednak zamiast tego, wolicie zadowolić się tym co już udało Wam się zebrać, powspominajcie poranne wyprawy na grzyby, oglądając memy o grzybiarzach i grzybobraniu! Zbieranie grzybów to dla jednych pasja i świetna forma spędzania wolnego czasu, inni zwietrzyli okazję do żartów i tworzą MEMY.