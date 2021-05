Jarosław Kaczyński mówi o swoim możliwym następcy. „Na horyzoncie jasno świeci gwiazda premiera Morawieckiego"

Dodał, że na razie jeszcze nie podjął decyzji co do swojego następy. - Będziemy musieli różne funkcje rozdzielać. Czas szybko biegnie, będą wybory prezydenckie w 2025 r. Mamy (potencjalnych) kandydatów, osoby bijące różne rekordy. Krótko mówiąc, jest z czego wybierać, wszystko w rękach Pana Boga - uznał Kaczyński.

- Odchodzący lider nie powinien wskazywać wprost następcy, bo to tego następcę obciąży. Jest branych pod uwagę kilka osób. Będę dyskretny, ale na pewno na horyzoncie naszej partii, polityki czy horyzoncie europejskim jasno świeci gwiazda obecnego premiera. On ma wysokie kwalifikacje – zapewnił.

Kaczyński odpowiedział, że choć w najbliższych wyborach na tę funkcję zamierza jeszcze startować, ale jeśli zostanie wybrany, to będzie to ostatni raz.

Kaczyński zaznaczył, że obecny szef rządu jest osobą merytoryczną i „jest bardzo zadowolony, że znalazł kogoś takiego jak pan premier”. – Tutaj współpraca jest bardzo dobra. Sądzę, że ja jemu nie przeszkadzam i on mi też nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, uważam, że bardzo dobrze się trafiło. Współpracujemy, idzie to dobrze - zapewnił.

- Uznaję, że premier jest premierem, a ja szefem partii. Jak jesteśmy na posiedzeniu rządu, to on jest szefem. Jak jesteśmy na posiedzeniu kierownictwa partii, to ja - opisał.

Podczas rozmowy z radiem padło także pytanie o nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, którego wystawić chce Porozumienie. - To jest sprawa uzgodniona – odpowiedział Kaczyński i dodał, że wie o kogo chodzi. - To zresztą jest i nasz kandydat – podkreślił.

- To ważny dokument, przedtem były rozmowy, były spotkania także poza Warszawą; narady dłuższe, nawet takie nie jednodniowe. Więc to jest dokument podpisany po, można powiedzieć, długim namyśle i długim dialogu, stąd jego waga - stwierdził lider PiS.

Jarosław Kaczyński pytany o możliwą przyszłą współpracę z Lewicą odpowiedział: Widzę możliwość współpracy szczególnie w sprawach społecznych, bo my jesteśmy partią prospołeczną, a Lewica też to deklaruje.

Odnosząc się jeszcze do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy prezes stwierdził, że nie podejrzewa, żeby po powrocie jej do Sejmu PSL oraz Lewica głosowały jak PiS. - Gdyby padł wniosek o odrzucenie w całości, to pewnie tak, natomiast jeśli chodzi o poszczególne poprawki, to sądzę, że będziemy musieli liczyć na siebie - uznał.

Jednak jego zdaniem nie poprawek do ustawy być nie powinno.