Jarosław Kaczyński dla "Interii": Chciałem podać się do dymisji już rok temu. Przynajmniej trzy osoby mogły zostać moimi następcami

- Chciałem podać się do dymisji i nie kandydować już rok temu. Był to świetny moment. Ale przyszedł covid - mówi Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii .

I dodaje: - Cel programu jest jasny: na początku przyszłego dziesięciolecia zrównać się z europejskim poziomem życia - może jeszcze nie Zachodu, ale już Południa. Jeśli chodzi o procenty, to jest to 100% przeciętnej UE, Włoch czy Hiszpanii. Dalej patrzymy na to, by być bliżej takich krajów jak Francja czy Niemcy. Ale do tego trzeba też zauważyć tych mniej zarabiających.

Na pytanie, czy to nie nepotyzm oraz obsadzanie stanowisk w spółkach skarbu państwa członkami rodzin polityków PiS są największym wyzwaniem dla PiS Kaczyński przyznaje, że tak i zapowiada uchwalenie ustawy antykorupcyjnej, która ma to zjawisko powstrzymać. Jednocześnie przekonuje, że za rządów PO zjawisko było jeszcze bardziej nasilone.

Prezes PiS broni też fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG, gdyż - jego zdaniem - w ten sposób powstanie naprawdę duży koncern, który będzie liczyć się i konkurować na rynkach krajów europejskich.