Jarosław Gowin sprawdził swój telefon pod kątem inwigilacji Pegasusem. Ujawnił, czego się dowiedział

Po swoim powrocie do polityki były wicepremier mówił o brudnych i brutalnych zagrywkach, jakich miał doświadczać zarówno on, jak i jego otoczenie. Przekonywał, że dochodziło do „zbierania haków”, które miało doprowadzić do rozbicia kierowanego przez niego ugrupowania.

W ubiegłym tygodniu w programie „Graffiti” na antenie Polsat News Jarosław Gowin powiedział wprost, że dochodzą do niego sygnały, że mógł być inwigilowany przy pomocy oprogramowania Pegasus. Jak tłumaczył, miało do tego dochodzić w okresie, kiedy sprzeciwiał się organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej.

Polityk postanowił sprawdzić, czy taki proceder rzeczywiście miał miejsce. – Sprawdzałem telefon pod kątem Pegasusa. Po pierwszym etapie weryfikacji w Polsce, jeżeli są podejrzenia, urządzenie wysyła się do Kanady. U mnie nie było takiej potrzeby. Telefon był czysty – poinformował w rozmowie z Interią Jarosław Gowin.

Interia