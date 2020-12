Jarosław Gowin: Prezydent zadzwonił i stanowczo powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków

Rozmowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z branżą narciarską doprowadziły do osiągnięcia porozumienia. Wbrew wcześniejszym pomysłom rządu, stoki narciarskie mają pozostać otwarte w sezonie zimowym 2020/21. W porozumieniu zapisano, że otwarcie jest możliwe przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Ustalono limit osób na stokach - jedna osoba na sto metrów kwadratowych trasy. Jednocześnie przepisy nie dopuszczają, by na wyciągach krzesełkowych i innych jeździły obok siebie obce sobie osoby.

Gowin: Prezydent apelował o nie zamykanie stoków

Wicepremier Jarosław Gowin poinformował w Polsat News, że prezydent Andrzej Duda stanowczo apelował o to, by stoki narciarskie pozostały otwarte zimą.

- To właśnie pan prezydent Duda zadzwonił do mnie od razu w poprzednią niedzielę i to on bardzo stanowczo powiedział mi, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, abym wypracował, wraz z branżą narciarską, specjalne procedury sanitarne, co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków - stwierdził Gowin.