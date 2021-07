Jarosław Gowin: Porozumienie miałoby zdecydowanie wyższe poparcie poza Zjednoczoną Prawicą

Pan jest bardziej w Zjednoczonej Prawicy czy bardziej poza nią?

Stanowisko Porozumienia jest jednoznaczne: jesteśmy gotowi kontynuować współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ale też otwarcie mówimy o tym, że od wielu miesięcy jesteśmy konsekwentnie i systematycznie wypychani z koalicji rządzącej. W mojej ocenie bilans sześciu lat rządu Zjednoczonej Prawicy jest pozytywny. Warto, by ten rząd działał przynajmniej do końca kadencji. To jednak wymaga rozmów i uzgodnień programowych. Miarą dojrzałości politycznej jest zdolność budowania rozumnych kompromisów. Ale każdy kompromis ma swoje granice i to również musimy sobie w Zjednoczonej Prawicy określić.

Kto was wypycha z koalicji?

Nie chcę wskazywać nazwisk. Ale sam pan z pewnością zauważa, że od dawna trwają działania służące albo dezintegracji Porozumienia, albo przejęciu naszej partii.

Mówi pan o „drugim Porozumieniu”?

W sensie prawnym nie ma dwóch Porozumień.