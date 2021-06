Jarosław Gowin o Zjednoczonej Prawicy: Nie jest tajemnicą, że są tacy, którzy chcą nas wypchnąć i podzielić

- Jeśli to będzie zależało ode mnie i Porozumienia, to chcemy pozostać częścią Zjednoczonej Prawicy, ale nie jest tajemnicą, że są tacy, którzy chcą nas wypchnąć i podzielić - powiedział w programie "Tłit WP" wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin pytany był w poniedziałek w programie „Tłit WP” o podziały w Zjednoczonej Prawicy. - Nie chodzi o różnice zdań, te mogą być czymś wzbogacającym. My, jako Porozumienie, czujemy się od pewnego czasu wypychani ze Zjednoczonej Prawicy. Jej rozpad to prosta droga do przejęcia władzy przez opozycję - odpowiedział. Dodał, że „wewnętrzne animozje nie pomagają w osiąganiu dobrych wyników”. - Wielokrotnie powtarzałem, że jeśli to będzie zależało ode mnie i Porozumienia, to chcemy pozostać do końca kadencji częścią Zjednoczonej Prawicy. Ten scenariusz jest możliwy, ale nie jest tajemnicą, że są tacy, którzy chcą nas wypchnąć i podzielić – powiedział Gowin. Jednocześnie ocenił, że jest to akcja dezintegracyjna, która „nie jest ruchem oddolnym garstki moich kolegów, to źródło inspirowane z zewnątrz”.

Lider Porozumienia został zapytany o to, czy spotkałby się z Donaldem Tuskiem, który zapowiada swój powrót do polskiej polityki. - To zależy, czego miałaby dotyczyć ta rozmowa. Nie miałem kontaktu z Tuskiem chyba od ośmiu lat. Jeżeli miałaby dotyczyć interesów Polski, polityki zagranicznej, naszej pozycji w UE, to jestem gotów rozmawiać z każdym. Jeżeli miałaby dotyczyć współpracy politycznej, to byłaby bezcelowa, bo takiej współpracy sobie nie wyobrażam - odpowiedział.

Przyszłość Zjednoczonej Prawicy Podczas rozmowy padło także pytanie o wspólne głosowania, między innymi to dotyczące Polskiego Ładu. - Wierzę, że wypracujemy rozwiązania, które połączą nasz obóz, także w sprawach podatkowych. Z całą pewnością ani ja, ani posłowie Porozumienia, nie poprzemy rozwiązań, które oznaczają 50-procentowy, skokowy wzrost obciążeń podatkowych – podkreślił polityk.

Przekazał także, że „wspólny start w następnych wyborach parlamentarnych jest scenariuszem numer jeden”. - Ale jeżeli ktoś postanowi zakończyć projekt Zjednoczonej Prawicy, to Porozumienie będzie miało plan B - dodał. Gowin zaznaczył także, że podtrzymuje swoją decyzję o poparciu kandydatury prof. Marcina Wiącka na stanowisko RPO, pomimo że jest on kandydatem opozycji, a PiS przedstawił swoją własną kandydatkę – Lidię Staroń. - Przypomnę, że Solidarna Polska głosowała przeciwko Zjednoczonej Prawicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Uszanowaliśmy wtedy prawo do odmiennego stanowiska. Uważam, że takie samo powinno być podejście naszych partnerów w sprawie RPO. Gdybyśmy zgadzali się we wszystkim, tworzylibyśmy jedną partię, a nie koalicję - ocenił.

Wybory w Rzeszowie Podczas rozmowy z Wirtulaną Polską Jarosław Gowin został zapytany także o przegrane przez kandydatkę PIS wybory prezydenckie w Rzeszowie. „Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję” – skomentował na Twitterze wynik w niedzielę po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania.

W programie „Tłit” potwierdził wcześniejszy wpis w mediach społecznościowych. - To że ponieśliśmy dającą do myślenia porażkę, to nie jest wina kandydatów. Wielu Polaków czuje się zaniepokojonych perspektywą podniesienia podatków. Bez oferty dla klasy średniej trudno nam będzie wygrać następne wybory parlamentarne – powiedział. Dodał, że w wyborach nie pomogła wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego dotycząca sprawy białoruskiej.

