Jarosław Gowin: Nie odnajduję się w sporze między eurosceptycyzmem a euroentuzjazmem. Jest jeszcze trzeci wektor

Pan wiedział, że on nie może tego puścić płazem. Dlaczego więc rok temu wrócił Pan do rządu? Bo po powrocie przez 10 miesięcy byłem w stanie zrobić wiele pożytecznych rzeczy. Choćby Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, reformy rynku pracy czy system liberalizacji możliwości zatrudniania cudzoziemców. W tym czasie starałem się też zablokować propozycje szkodliwe dla Polski, na czele z szalonym pomysłem zawetowania budżetu unijnego. Pewnie taka gra z Jarosławem Kaczyńskim mogłaby trwać dłużej, gdyby nie rozwiązania podatkowe zapisane w Polskim Ładzie oraz lex TVN. W obu sprawach doszedłem do granic kompromisu.

Musiało do tego dojść właśnie w tym momencie? Tak naprawdę wszystko skończyło się półtora roku temu, kiedy sprzeciwiłem się „wyborom kopertowym”. Od tamtej pory i dla mnie, i dla Jarosława Kaczyńskiego było jasne, że wcześniej lub później dojdzie do ostatecznego starcia. Prezes PiS nie mógł puścić płazem tego, że zablokowałem tamte wybory. Od tego zależał jego autorytet w partii.

Czy to nie jest pomieszanie porządków? W „wyborach kopertowych” walczył Pan o sprawę fundamentalną. To, co Pan wymienił przed chwilą, nie wytrzymuje porównania z tamtą kwestią. Łatwo Panu przypiąć łatkę, że wrócił Pan do rządu tylko dla stanowiska.

Gdyby rzeczywiście tylko na stanowisku mi zależało, to nie odchodziłbym przy okazji „wyborów kopertowych”, a potem po prostu poparłbym Polski Ład, zadowalając się jego nieznacznym makijażem, który niedawno przeprowadził Mateusz Morawiecki.

Chodzi o obniżenie składki zdrowotnej od osób płacących podatek liniowy z 9 do 4,9 procenta?

To, co pan nazywa obniżeniem, jest tak naprawdę ograniczeniem skali podniesienia podatków. Nie zamierzałem w tej sprawie chować głowy w piasek. Tak samo nie wyobrażam sobie, że miałbym podnieść rękę za lex TVN, a po cichu liczyć na weto prezydenckie. Lex TVN to zamach na wolność mediów i absurdalny, skrajnie dla Polski szkodliwy konflikt z Amerykanami. Nie przekona mnie pan, że w imię cynicznych kalkulacji warto było tę ustawę poprzeć.