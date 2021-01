Jarosław Gowin: Galerie handlowe otwarte od 1 lutego, jeśli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy

TYLKO U NAS Do kiedy obostrzenia? Rząd przedłuża lockdown. Kiedy koniec obostrzeń? Do kiedy lockdown w Polsce? 14.01.2021

Do kiedy obostrzenia? Rząd przedłuża lockdown. Kiedy koniec obostrzeń? Do kiedy lockdown w Polsce? Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa mogą potrwać nawet do kwietnia. Takie zatrważające informacje pojawiły się po rozmowach przedsiębiorców z rządem. Zamrożenie gospodarki może więc trwać jeszcze wiele tygodni. I być wciąż przedłużane! Do kiedy będzie trwać narodowa kwarantanna? Zebraliśmy dla was aktualne informacje.