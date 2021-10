Jarosław Gowin apeluje do osób, które się nie zaszczepiły: Widać już, że ten wirus sam nie ustąpi

- Powszechne szczepienie 3. dawką to b.dobry pomysł. Ale to, czy uda się zapobiec kolejnym falom pandemii, zależy od nas- napisał w mediach społecznościowych lider Porozumienia Jarosław Gowin. Uściślając dodał, że zależy to od tych z nas, "którzy nie sięgnęli jeszcze po dawkę pierwszą".

- W imię solidarności społecznej: najwyższa pora! Widać już, że ten wirus sam nie ustąpi- dodał.